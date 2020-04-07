Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 725 oldu (3)

SALGINLA İLGİLİ TABLO, GRAFİK VE HARİTALAR PAYLAŞILDISağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans ile gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, koronavirüs salgınındaki son durumu gösteren tablo, grafik ve haritaları paylaştı.

07.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:08
Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 725 oldu (3)

SALGINLA İLGİLİ TABLO, GRAFİK VE HARİTALAR PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans ile gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, koronavirüs salgınındaki son durumu gösteren tablo, grafik ve haritaları paylaştı. Bakanlığın yayınladığı görsellerde; Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Türkiye haritası üzerine koronavirüs vakalarının görüldüğü yerler, vakaların en çok görüldüğü İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illerindeki semtlere göre vaka dağılımları, günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımı, vakaların yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımı, vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımı ile vakaların pnömoniye (zatürre) dönüş oranları yer aldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, tablolar üzerinden değerlendirmede bulunarak, özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'taki yoğunluğun daha fazla görülebildiğini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 725 oldu (3) - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para? Haberler
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haberler
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Dünyaca ünlü profesör Merkel’e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Haberler
Dünyaca ünlü profesör Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal’a destek verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu

Son Dakika Sağlık Haberleri

23:48: Apartta kız öğrencilerle tartışan işletmeci: "Yaptıkları çok büyük bir karalama" - Haberler 23:47: 3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Haberler 23:39: Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı - Haberler 23:39: Polis helikopteri, doğum yapan kanamalı hasta için gece uçtu - Haberler 23:36: Korona virüse karşı aldığı önlemle gülümsetti - Haberler 23:10: Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para? 22:50: Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu - Haberler 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 20:40: Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası