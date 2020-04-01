Bakan Koca: "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'i 60 yaş üstü"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
01.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. (3)Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'inin 60 yaş üstü olduğunu bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel