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Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya...

Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"

11.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:40
Bakan Koca:
Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa 'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"

Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa, Sağlık

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