Bakan Koca: "(Kovid-19 tedavisi) Kök hücre uygulamasının başarılı olmadı. Plazmadan fayda görüyoruz"

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

03.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:15
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.
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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Mart ayında vakaların yüzde 23'e yakını hastaneye yatırdığımız hastalardı. Şimdi ise bu oran yüzde 2,31. O dönem hastane yükü daha yoğundu."
Koca: "(Kovid-19 tedavisi) Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını, devam ettirilmesinin gerekmediğini düşünüyoruz. Plazmadan fayda görüyoruz."
Sağlık Bakanı Koca: "(Siyasi partilerin kongreleri) 15 Haziran'a kadar vakaların seyrini görmemiz ve ona göre karar vermemiz, erken dönemde daha çok online kongrelerin özendirilmesi gerektiği şeklinde karar verildi." Bakan Koca: ’(Kovid-19 tedavisi) Kök hücre uygulamasının başarılı olmadı. Plazmadan fayda görüyoruz’

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel, Haber

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