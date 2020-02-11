Bakan Koca: Mevsimsel grip vakalarında düşüş oldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı yapılan uyarıların ardından mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 9'uncu toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Fahrettin Koca, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada kurulun aldığı tedbirleri gecikmeden kamuoyuyla paylaştıklarını belirterek, sosyal medyada yer alan propagandalara karşı halkı uyardı. Virüsün Türkiye'ye girişini engellemek adına yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Bakan Koca "Ülkemizin uzun zamandan beri geçerli olan pandemi eylem planı mevcut. Yani herhangi bir salgın oluşumunda bu eylem planını devreye sokmak üzere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Pandemi eylem planını 2019 Eylül ayında en son bilim kurulunun önerisiyle güncellenmiştik. Hastane kapasitelerinin yetersiz kalabileceği durumlarda istediğimiz yere kurabileceğimiz her biri 50 yataklı 48 sahra hastanemiz mevcut. Bunlar yoğun bakım şartlarında odalar. Kurulması 24 saatte oluyor" dedi.

'MEVSİMSEL GRİPTE DÜŞÜŞ OLDU'

Bakan Koca, koronavirüs salgınına karşı yapılan uyarıları vatandaşların dikkate aldığını kaydederek "Mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş oldu. Aile hekimlerine başvuranların sayısında ciddi düşüş oldu. Çocuk hasta grubunda viral enfeksiyon, üst solunum yolunda azalma yüzde 15'lere kadar düştü. Vatandaşlarımız konu hakkında daha az tedirgin ve bu konuda bilinçli davrandıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'YERLİ KORONAVİRÜS TANI KİTİ ÜRETİLDİ'

Bakan Koca, koronavirüsün tespit edilmesinde yerli tanı kitinin üretildiğini söyleyerek "Testler 4-24 saat arası sonuç veriyordu. Yerli tanı kiti geçtiğimiz hafta tamamlandı. Ortalama test sonucunu verdiği süre 90 ila 120 dakikaya düştü. Geçtiğimiz hafta perşembe günü kit kullanılmaya başlandı. Maliyet daha önceki kitin dörtte bir oranında indi" dedi.

'TABURCU EDİLDİLER'

Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çin'den getirilen yolcularla birlikte gözlem altında tutulan uçak mürettebatı ve sağlık personelinin bu sabah taburcu edildiğini söyledi. Koca, "Bu sabah taburcu edildiler. Evlerinde 14 gün tamamlanıncaya kadar sağlık görevlileri kontrolünde gözetim altında tutulacaklar" ifadesini kullandı.

'AMBULANSLARIMIZ 6 DAKİKA SONRA SAHADAYDI'

Bakan Koca, İstanbul'da meydana gelen uçak kazasında bazı yaralı yolcuların otobüslerle taşındığı iddiası ile ilgili, "Bize ihbar yapıldıktan 6 dakika sonra ambulanslarımız dubaları, bariyerleri kırarak sahada oluyor. Ambulanslar dubaları yıkarak uçağın yanına gelmeye başlıyorlar. 50 dakika içinde ambulans sayısı 105 oluyor. Dünyada benzer vakalarda böyle bir sayı yok. İlk vakanın hastaneye geliş süreci 21 dakika. Amsterdam'daki uçak kazasında 73 dakikaydı. Uçakta geçici bir yangın oldu ve o dönemde sağlıklı olan kişilerin ortamdan uzaklaşması söyleniyor ve otobüsler de sevk ediliyor. Sağlıklı olan yolcular aşağıdan yukarıya tırmanarak otobüslere ulaşmak istiyor. Doğrusu bu" dedi.

'SAĞLIK PERSONELİYLE GURUR DUYALIM'

Sosyal medyada yer alan görüntüyü hatırlatan Bakan Koca, "O vatandaşla bizzat kendim görüştüm. Ambulans ve benzeri hizmetlerden şikayeti yok. Onu ambulansla hastaneye götürdük. İlk kez söylüyorum İzmir'de yaşadığı için ambulans talebi oldu ve ertesi gün ambulansla sağlık personeli eşliğinde evine gönderdik. Lütfen Türkiye'nin sağlık personeliyle gurur duyalım. Van'da çığ düştükten sonra ilk araca ulaşan ekip sağlık ekibiydi. 23 dakika sonra oradaydı. Bazı şeyler üzerinden siyaset yapmayalım, gerçeği görelim. Sağlık sistemimiz ile Türkiye ile fedakar, özverili çalışan personelle gurur duyalım" diye konuştu.