17.07.2019 16:25
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Bakan Koca milletvekillerini dinledi

Bakan Koca milletvekillerini dinledi

TBMM (AA) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milletvekillerinin illerindeki sağlık hizmetleri konusundaki beklenti, sorun ve isteklerini dinlemek için Meclis'e geldim." dedi.

TBMM (AA) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milletvekillerinin illerindeki sağlık hizmetleri konusundaki beklenti, sorun ve isteklerini dinlemek için Meclis'e geldim." dedi.
Koca, TBMM'de milletvekilleri ile görüştü.
Daha önce illerinde sağlık sorunu bulunan milletvekillerinin bazı taleplerinin bulunduğuna dikkati çeken Koca, "Milletvekillerinin illerindeki sağlık sorunlarını dinlemek için Meclis'e geldim. Şimdi kendileriyle görüşeceğim." ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin, "Nöbetçi bakan uygulaması talepleri vardı. Bu kapsamda mı burada bulunuyorsunuz?" sorusuna Koca, "Hayır, bir plan dahilinde yapılan bir ziyaret değil. Bütün milletvekilleri buradayken sorunları yerinde dinlemek için geldim." yanıtını verdi.
Kaynak: AA
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