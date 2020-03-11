Bakan Koca: "Ne dünya ne de Avrupa'nın geri kalanıyla ilişkileri tümden kesmen imkan dahilinde...
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile...
11.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:44
Bilim Kurulu ToplantısıSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıBakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Koca: "Ne dünya ne de Avrupa'nın geri kalanıyla ilişkileri tümden kesmen imkan dahilinde...
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