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Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. Bugün paylaşılan harita ile 3 gün önce paylaşılan harita arasında vaka sayılarıyla ilgili yoğunluk dikkat çekti.

10.04.2020 21:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüsün Türkiye 'deki yoğunluk durumuna ilişkin son paylaştığı haritadaki yoğunluk dikkat çekti.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 1006'YA YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerinin sayısının 1006'ya yükseldiğini duyurdu. Koca'nın açıklamasına göre virüse yakalananların sayısı 47 bin 29'a ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla beraber toplam vefat sayımız 1006 oldu. Bugün iyileşen 281 vakamızla beraber 2 bin 423 hastamız iyileşti." dedi.

İKİ HARİTA ARASINDAKİ YOĞUNLUK FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Koronavirüsün Türkiye'de 3 gün içerisinde gösterdiği yoğunluk dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3 gün önce gösterdiği harita ile bugünkü tablo arasında büyük fark olduğu görüldü.

Bakan Koca'nın 3 gün önce paylaştığı harita ile bugün paylaştığı harita arasındaki fark dikkat çekti
3 GÜN ÖNCEKİ HARİTA
Bakan Koca'nın 3 gün önce paylaştığı harita ile bugün paylaştığı harita arasındaki fark dikkat çekti
SON PAYLAŞILAN HARİTA
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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