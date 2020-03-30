Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek

Depreme dayanıklı hale gelmesi için yenilenen İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında erken hizmete alındı. Hastanenin 600 yataklı ilk etabının hizmete açıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yenilenen hastanemiz koronavirüs hastalarına da hizmet verecek" dedi.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık alanında önemli bir sınav verdiğimiz bu günlerde hizmet kapasitemizi bir adım daha ileri taşıdık. Koronavirüs hastalarımıza da hizmet sunacak olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açtık. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

HASTANEDE 28 AMELİYATHANE BULUNUYOR

Öte yandan hastane, inşasında kullanılan 503 adet izolatör sayesinde depreme dayanaklı bir alt yapıyla 28 ameliyathanesi ile vatandaşlara hizmet verecek. Yenilerek modern bir yapıya kavuşan binada sismik izolatör teknolojisi sayesinde deprem sırasında bile ameliyatlar devam ettirilebilecek. Korona virüs salgınıyla mücadele edilen şu günlerde hizmete alınan hastane binası ise havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan yeni binanın yanında bulunan eski hastane binası da yıkılarak yerine hastaneye ait bir blok daha yapılacak.

"ÇOK DAHA İYİ HİZMETLER VERECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Yenilenen hastane binası hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "28 ameliyathanesi var, en önemli özelliği de depremde içinde ameliyat yapılabilecek 80 santimetre hareket edebilen, izolatörlü bir bina olması. Biliyorsunuz 5.8 ile bir ihtar yedik(deprem). Okmeydanı zaten 1971'den beri milletimize sağlık anlamında büyük hizmetler veriyor. Yeni binasında da çok daha iyi hizmetler vereceğini öngörüyoruz. Hedefimiz İstanbul'u 2023'te sağlık başkenti yapmak, elimizden geleni yapıyoruz. Biz buraya taşınacağız eski bina yıkılacak. Eski binanın yerine biz bu hastanenin aynı şekilde devamı olan bir blok daha ilave edeceğiz. Böylece tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA