Bakan Koca: "Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi.
Bakan Koca: "Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi.
11.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:37
Bakan Koca: "Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi. Bunu salgının seyri de belirler." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Güncel
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