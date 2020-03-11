Bakan Koca: "Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı.
Bakan Koca: "Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı.
11.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:38
Bakan Koca: "Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler."
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık
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