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Bakan Koca Ölümlerin En Çok Görüldüğü Yaş Grubunu Açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ülkemizde yaşanan ölümlere ilişkin bazı verileri açıkladı. İşte merak edilen detaylar!

Hayatını Kaybedenler Risk Gruplarında

Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar hayatını kaybeden hastaların yüzde 80 oranındaki kısmı 60 yaş ve üstü kişilerden oluşuyor.

02.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:50
Bakan Koca Ölümlerin En Çok Görüldüğü Yaş Grubunu Açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ülkemizde yaşanan ölümlere ilişkin bazı verileri açıkladı. İşte merak edilen detaylar!

Hayatını Kaybedenler Risk Gruplarında

Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar hayatını kaybeden hastaların yüzde 80 oranındaki kısmı 60 yaş ve üstü kişilerden oluşuyor. Buna benzer olarak yoğun bakımda tedavi gören hastaların da yüzde 75 oranındaki kısmı 60 yaş ve üstü kişilerden oluşuyor.

İşte Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama:

"Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 80'i altmış yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 75'i yaklaşık altmış yaşın üzerinde. Ayrıca risk grubunu hep söylüyoruz. Altta bir kronik hastalığı, alt hastalığı olan hasta grubunu. Burada hipertansiyona örnek olsun diye veriyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68.8'i yani yüzde 69'u gibi tansiyon hastası olan. Yoğun bakımda olanların, şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ü tansiyon hastası olduğunu görüyoruz."

Fahrettin Koca konuşmasının devamında kronik hastalığı olanların ve ileri yaştaki kişilerin bir diğer deyişle risk gruplarının evlerini terk etmemesi ve evde kalmaları yönünde uyarılarda ve çağrılarda bulundu.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Fahrettin Koca, Teknoloji
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