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Bakan Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Shadmanov ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Alishar Shadmanov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

19.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:13Bakan Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Shadmanov ile bir araya geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Alishar Shadmanov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Alishar Shadmanoy ile iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı öncesi ikili bir görüşme gerçekletirdi. Görüşmede ili ülke arasındaki sağlık işbirliği konuları ele alındı. Özbekistan'la tarihsel bağlarının çok kuvvetli olduğunu vurgulayan Bakan Koca, misafirlerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. İki sağlık bakanlığı arasında 2019-2020 yıllarını kapsayan işbirliği yol haritasının imzalandığını hatırlatan Bakan Koca, "Çok şükür bu yol haritasındaki başlıkların birçoğunu kısa sürede gerçekleştirdik. Size ve ekibinize duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Özbekistan'da Sağlık İş Forumu ile eş zamanlı olarak düzenlenen Sağlık Haftası kapsamında birçok ameliyat yapıldığını belirten Koca, "Özbek kardeşlerimizin bu ameliyatlar sayesinde şifa bulması bizleri ayrıca mutlu etti. Özbekistan'la ilişkilerimizi geliştirecek önemli bir adım daha atıyoruz. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ), Taşkent'te bir ofis açacak. Kısa sürede buraya Özebekistanlı bir doktor arkadaşımızı atayacağız" şeklinde konuştu.

Konuk Bakan Shadmanov ise, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Shadmanov, Türkiye'yi önemli partnerleri olarak gördüklerini, sağlıkta işbirliği konusunda tüm engellerin Türkiye için kaldırılacağını ifade etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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