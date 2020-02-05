Bahçesaray'daki çığ felaketiVan Bölge Eğitim ve Araştırma HastanesiSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Koca, yaralıları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti"

Bakan Koca: "(Van'daki çığ felaketi) Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu"

Kaynak: AA