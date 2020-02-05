Haberler » Güncel » Bakan Koca: '(Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. - Haber

Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi.

Bahçesaray'daki çığ felaketi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

05.02.2020 23:23 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:26
Bahçesaray'daki çığ felaketi
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Koca, yaralıları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti"
Bakan Koca: "(Van'daki çığ felaketi) Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu"
Bakan Koca:

Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
6.02.2020 00:18:51