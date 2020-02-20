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Bakan Koca: Rize'de gözlem altında tutulan hasta koronavirüs değil

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın yapılan tetkiklerinde koronavirüse rastlanmadığı, mevsimsel grip olduğunu açıkladı.

20.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:11Bakan Koca: Rize'de gözlem altında tutulan hasta koronavirüs değil

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın yapılan tetkiklerinde koronavirüse rastlanmadığı, mevsimsel grip olduğunu açıkladı.

?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil, mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek."



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Kaynak: DHA

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