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Bakan Koca: "Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek...

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de soruları yanıtlaması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.

19.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:19
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de soruları yanıtlaması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.(3) Bakan Koca: ’Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek...

Kaynak: AA

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Bakan Koca: "Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek...
Etiketler : Güncel

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