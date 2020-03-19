Bakan Koca: "Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek...
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de soruları yanıtlaması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.
19.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:19
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de soruları yanıtlaması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.(3)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Koca: "Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek...
Etiketler : Güncel