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Bakan Koca: "Singapur uçağının mürettebatı tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.

05.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:08Bakan Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.
Bu kişinin Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcu olduğunu ifade eden Koca, "Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık

Kaynak: AA

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5.03.2020 17:21:26