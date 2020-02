Bakan Koca: "Sınırımıza yakın bölgede hastalığın görülmediğini ifade ettiler"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığın özellikle Kumkenti ve çevresinde görüldüğünü ifade ettiler. Özellikle sınırımıza yakın bölgede hastalığın görülmediğini Tahran ve bir iki eyalette daha benzer vakanın olduğunu ama bu vakaların da Kumkenti temaslı olduğunu özellikle ifade ettiler" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Koca konuşmasının başında dün İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek yaralıların tedavisinin hastanelerde devam ettiğini belirtti. Dün sabaha karşı Almanya yaşanan ırkçı saldırıları hatırlatan Koca, "Frankfurt Başkonsolosluğumuz ile görüştük. Olayda yaralanan soydaşlarımızdan anavatanlarında, Türkiye'de tedavi olmak isteyen olursa hemen ambulans uçak ile ülkemize getirip tedavilerine burada devam edebiliriz" diye konuştu.Koronavirüs gündemine ilişkin konuşan Bakan Koca, bugün itibariyle en son İsrail dahil olmak üzere 31 ülkede korona virüsün görüldüğünü söyleyerek, "Şu an toplam vaka sayısı 76 bin 775'e ulaştı. Toplam ölen kişi sayısı 2 bin 249 oldu. Ölenlerin yüzde 99.6'sı Çin'de. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 19 bine yaklaştı. Erken dönemde aldığımız etkili tedbirlerle bugüne kadar bu hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık ancak hastalığı komşumuz İran'da görülmesi önemli bir gelişme. Bu haber üzerine Koronavirüs Bilim Kurulumuz dün ve bugün İran gündemi ile iki toplantı yaptı. Durumu çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca İran makamları ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla görüşmeleri gerçekleştirdik. Biraz önce bizzat İran Sağlık Bakanı ile telefonda 1 saat görüştüm. Türkiye cumhuriyetinin tüm imkanlarıyla İran halkının yanında olduğunu özellikle kendilerine ifade ettim. Sayın Bakan İran'da bugüne kadar 18 vakada pozitif korona virüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Türkiye olarak hem malzeme yardımı maske tıbbi malzeme ve elbise dahil olmak üzere özellikle yeni geliştirdiğimiz tanı kiti dahil olmak üzere yardım etmeye hazır olduğumuzu ve Bilim Kurulumuzun 26 kişiden oluşan ve bu süreci neredeyse her gün bir araya gelerek sağlıklı götürmeye çalışan bir bilim kurulumuzun varlığını bu çerçevede bilim heyetinin de istenirse destek vermeye hazır olduğunu ifade ettim. Hastalığın özellikle Kumkenti ve çevresinde görüldüğünü ifade ettiler özellikle sınırımıza yakın bölgede hastalığın görülmediğini Tahran ve bir iki eyalette daha benzer vakanın olduğunu ama bu vakaların da Kumkenti temaslı olduğunu özellikle ifade ettiler. Burada görülen vakaların da kaynak olarak yine Çin olduğunu ifade ettiler" diye konuştu."Bu kapılarda 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz"İran ile ilgili olarak özellikle bu dönemde tedbirleri arttırdıklarına işaret eden Koca, şu ifadeleri kaydetti:"Kara hudut kapılarımızın Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy Hakkari Esendere ve buna ilave olarak Iğdır'dan özellikle Nahcivan bölgesine açılan dil ucu sınır kapısında da tedbirleri daha da genişleterek aldığımızı ifade ettim. Bu kapılarda 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz. Dün geceden itibaren İran'dan gelen bütün yolculara pasaport kontrolünden önce olmak üzere bütün yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçirmeye başladı. Hastalık bulgusu olan yolcuları sınırdan içeri almamaya dünden itibaren başladık. Bu muayeneleri herkese yapmayı bu süreçte de ülke içinde adres bilgileri ve iletişim bilgileri olmayan kişiyi de almamayı yani her birine kart doldurulup hem iletişim hem de adres bilgilerini almayı son 14 günde Kumkenti'ne uğramış kişileri de bu süreçte almayı düşünmediğimizi ifade ettik. Pazar akşamı itibariyle biz resmi olarak sağlıklı olduklarını belirten bir belge ve son 14 günde Kumkente uğrayanları içeri almamayı talep ettik. Pazar itibariyle uygulamaya girmiş olacak. Bütün bunlara rağmen sağlık ekibimiz 24 saat herkesi muayeneden geçirecek. Sınır kapılarında İngilizce ve Türkçeye ek olarak Farsça bilgilendirme broşürleri de bugünden itibaren devam edecek. Bugüne kadar Çin'e iki defa malzeme göndermiştik şimdi gelecek hafta kargo uçağı ile daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz. İlk günden beri amacımız bu virüsün ülkeye girişini engellemek olduğunu ve bu süreçte şeffaf ve tedbirli şekilde hareket ettiklerini kaydetti."Sınır kapılarında termal kamera uygulamasına geçilip geçilmediğiyle ilgili soruları yanıtlayan Koca, "Sınır kapılarında zaten sağlık personeli bulunduruyorduk bütün gelen yolcuların ateşlerine bakılıyordu ayrıca termal kameraları sınır kapılarına yerleştirmiş olduk. Ama bundan ötesi pasaport kontrolü daha yapılmadan önce her yolcuyu sağlık kabinine alarak muayene etmeye dün geceden itibaren başladık. Eğer sınırdan gelen hasta Türk vatandaşımız olursa bilim kurulumuzun önerileriyle üstümüze düşeni yapma konusunda gayret içinde oluruz yalnız bırakmayız" dedi. - ANKARA