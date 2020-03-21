Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››BAKAN KOCA: SİYAMİ ERSEK HASTANESİ'NDE KOORDİNASYON TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK - Haberler

BAKAN KOCA: SİYAMİ ERSEK HASTANESİ'NDE KOORDİNASYON TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

21.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:50
BAKAN KOCA: SİYAMİ ERSEK HASTANESİ'NDE KOORDİNASYON TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."

Görüntü Dökümü:

---------------

-Toplantıdan fotoğraflar


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı Haberler
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu’nu isyan ettirdi: Yapmayın Haberler
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu'nu isyan ettirdi: Yapmayın
AK Parti’den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var Haberler
AK Parti'den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var
Ankara’da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu Haberler
Ankara'da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu
Fransa’da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
Türkiye’den KKTC’ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Haberler
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak

Son Dakika Güncel Haberleri

Elazığ'da banklar söküldü - Haber Canlı hayvan pazarları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - Haber KAHRAMANMARAŞ Nakliyeci, 6 firmayı 800 bin lira dolandırdı - Haber GAZİANTEP Pazarcılardan koronavirüs önlemi - Haber SAKARYA Koronavirüse karşı saflarda boşluk bırakıldı - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı - Haber İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var - Haber İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyam etti: Bunu yapmayın - Haber Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu - Haber Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading