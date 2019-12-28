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Bakan Koca Somali'deki saldırıyı lanetledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de meydana gelen saldırıyı lanetleyerek hayatını kaybeden vatandaşların ailesine başsağlığı diledi.

28.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:48 Bakan Koca Somali'deki saldırıyı lanetledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de meydana gelen saldırıyı lanetleyerek hayatını kaybeden vatandaşların ailesine başsağlığı diledi.

Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Somali'deki saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personellerimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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