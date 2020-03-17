Menü
Haberler ›› Politika ››Bakan Koca: 'Son 29 vakanın tamamı doğrudan veye dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır,... - Haberler

Bakan Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veye dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır,...

Bakan Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veye dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü umreden döndü.

17.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:00
Bakan Koca:
Bakan Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veye dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü umreden döndü." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Avrupa, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri Haberler
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Haberler
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Haberler
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Haberler
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil