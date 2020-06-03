Bakan Koca: "Son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir"

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

03.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:39
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.
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Bakan Koca: "Maske ve 1,5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir."
Koca: "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz."
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) AVM gibi kalabalık ortamlara gittiğinizde lütfen 3 saatten fazla kalmayın."
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor, polikliniklerimiz her zamanki hastalıklar ve hastalarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler."
Koca: "Son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir. Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uymakla mümkündür." Bakan Koca: ’Son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir’

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel, Haber

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