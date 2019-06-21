Bakan Koca: Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 4 yıla düşürüldü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresinin düşürülmesiyle ilgili, "Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır Bakanlık gündeminde olan, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair taleplerin TBMM komisyonunda değerlendirmeye alındığını söyledi. Bakan Koca, "Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür. Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile sözleşmeli çalışan sağlık personelimiz, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışırsa, diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak. Bu vesileyle, sağlık personelimizin özlük hakları ile ilgili önemli bir kazanım sağlanmasına destek veren TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine, sağlık çalışanlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi. - Ankara

Kaynak: DHA