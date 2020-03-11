Bakan Koca: "Stokta ilaçlarımız var, bu anlamda bir sorun yok. İhtiyaç olan yere laboratuvar açmaya...
Bakan Koca: "Stokta ilaçlarımız var, bu anlamda bir sorun yok. İhtiyaç olan yere laboratuvar açmaya başladık.
11.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:57
Bakan Koca: "Stokta ilaçlarımız var, bu anlamda bir sorun yok. İhtiyaç olan yere laboratuvar açmaya başladık. İstanbul ve Erzurum 'da açtık. Samsun ve İzmir'de de devreye girecek
Kaynak: İHA
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