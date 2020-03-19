Bakan Koca: "Şu an elimizde 115 bin kit var ve ayda en az 1 milyon üretebilir kapasitemiz var"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.
19.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.(2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Koca: "Şu an elimizde 115 bin kit var ve ayda en az 1 milyon üretebilir kapasitemiz var"
Etiketler : Politika