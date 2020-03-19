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Bakan Koca: "Şu an elimizde 115 bin kit var ve ayda en az 1 milyon üretebilir kapasitemiz var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.

19.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.(2) Bakan Koca: ’Şu an elimizde 115 bin kit var ve ayda en az 1 milyon üretebilir kapasitemiz var’

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Bakan Koca: "Şu an elimizde 115 bin kit var ve ayda en az 1 milyon üretebilir kapasitemiz var"
Etiketler : Politika

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