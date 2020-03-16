Bakan Koca: "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir" dediBakan koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir.
16.03.2020 00:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir" dedi
Bakan koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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