Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Bakan Koca: Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz - Ekonomi

Bakan Koca: Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz

Sağlık Bakanı Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz" dedi.

11.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:32
Bakan Koca: Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz
Sağlık Bakanı Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : fahrettin koca, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Ekonomi
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Ekonomi
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı Ekonomi
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Ekonomi
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Ekonomi
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek