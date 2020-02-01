Bakan Koca: Tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacaklar

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den getirilen 42 kişinin hastanede tek kişilik odalarda 14 gün gözlem altında tutulacağını söyledi. Koca, "Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek. ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak. Maske, dezenfekten, önlük, gözlük gibi malzemelerle sağlık çalışanlarının sağlıkları emniyet altına alınacak" dedi. Bakan Koca, yolcuların 14 gün sonra riskin ortadan kalkmasıyla istedikleri yere gidebileceğini belirtti.

' Koronavirüs Bilim Kurulu', 5'inci toplantısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Çin'in Vuhan kentindeki koronavirüs salgını nedeniyle bölgede bulunan Türklerin Türkiye'ye getirilme süreci masaya yatırıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca, dünya genelinde ABD, Fransa, Avustralya, Fransa, Almanya ve Kanada dahil olmak üzere 26 ülkede toplam 11 bin 791 koronavirüs vakası görüldüğünü, bunların yüzde 99'unun Çin'de olduğunu bildirdi. Bakan Koca, virüsün ilk kez İspanya ve İsveç'te görüldüğünü, tamamı Çin'de olmak üzere 259 kişinin hayatını kaybettiğini, 243 vakanın tedavi edilerek taburcu edildiğini kaydetti.

'KORONAVİRÜS TANISI OLAN HASTAMIZ YOK'

Bakan Koca, İstanbul'da yaptığı incelemelere değinerek, negatif basınçlı izolasyon odaları ve sedyeleri, bölgeden uçuşların geldiği İstanbul Havalimanında termal kameraları ve alınan diğer önlemleri yerinde gördüğünü belirtti. Bakan Koca, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin devrede olduğunu bildirerek "Biliyorsunuz Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarını durdurma kararı almıştı. THY Çin'den son uçuşlarını tamamlamış oldu. Şu ana kadar toplamda 13 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Öte yandan bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune alınarak laboratuvarımızda analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı" dedi.

'42 YOLCUMUZ KONTROL EDİLDİ'

Bakan Koca, Çin'e gönderilen bin biyolojik tehlike tulumu, 100 bine yakın maske, medikal koruyucu gözlük ve benzeri malzemelerin Çinli yetkililere teslim edildiğini söyleyerek, uçağın bu sabah saat 07.00'de Vuhan'dan Türkiye'ye hareket ettiğini belirtti. Bakan Koca, "32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplamda 42 yolcumuz hem Çinli yetkililer hem de oraya gönderdiğimiz 6 kişilik sağlık ekibimiz tarafından kontrol edildi. Hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını rahatça söyleyebiliriz. Şüpheli bir kişi olsaydı onun uçuşuna da izin verilmeyecekti. Koruyucu kıyafetlerini ve maskelerini takan yolcularımız yol boyunca sağlık ekiplerimizin belirlediği tüm kurallara riayet ediyorlar" diye konuştu.

'17 AMBULANSLA NAKLEDİLECEKLER'

Bakan Koca, tahliye uçağının saat 20.00 civarında Etimesgut Havalimanı'na ineceğini belirterek, "Uçak pistin tamamında hangarların arkasında en uzak alana çekilecek. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil toplam 62 kişi, 17 ambulansımızla hızlıca kendileri için hazırlanan hastaneye nakledilecek. Uçak indiğinde hangi yolcunun hangi ambulansla, hastanede hangi odaya yerleşeceği gibi tüm detaylar planlandı" dedi.

TEK KİŞİLİK ODALARDA TUTULACAKLAR'

Bakan Koca, yolcuların başka hasta bulunmayan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacağını söyledi. Koca, "3 günde bir her birinin tedbirleri alınacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek. ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak. Maske, dezenfekten, önlük, gözlük gibi malzemelerle sağlık çalışanlarının sağlıkları emniyet altına alınacak. Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Bilim kurulumuzun önerileriyle kendilerini 14 gün misafir ederek hiçbir olasılığı ötelemek istemiyoruz. Hastanede ekip sayısını minimalize etmek istiyoruz. Sayıyı artırmaktan ziyade olabildiğince sayıyı azaltmayı hedefliyoruz. Şu an beraber geldikleri sağlık ekibi de aynı ortamda bulunacak. En son alınacak örneğin de negatif çıkması ve riskin ortadan kalkmasıyla birlikte 14 gün sonra istedikleri yere gidebilirler" diye konuştu.

?6 KİŞİ KENDİ İRADELERİYLE GELMEKTEN VAZGEÇTİ'

Bakan Koca, Vuhan'dan Türkiye'ye gelme talebinde bulunanlardan 6'sının daha sonra vazgeçtiğine dikkat çekerek, "Talep eden vatandaşlarımızı getirdik. Gelmek istemeyenleri getirmek gibi durumumuz olamaz. 6 kişi kendi iradeleriyle gelmek istemediklerini ifade ettiler. Hangi sebeplerle yaptılar bilmiyorum. Seyahat uyarısı konusunda bilim kurulu bununla ilgili bir karar alırsa, gelişme olursa bunu sizlere duyururuz" dedi.

'NÜSRA BEBEK VE ANNESİNİN GENEL DURUMU İYİ'

Bakan Koca, Elazığ depreminde yaralananların durumuna ilişkin de "Elazığ depreminde ilk gün bin 607 hastamız olmuştu. Bugün itibarıyla takip edilen hasta sayısı 49 kişi. Bunlardan sadece yoğun bakımda takip edilen 4 hastamız var. Genel durumları iyi. Durumu kritik veya ciddi olan herhangi bir hastamı yok. 2,5 yaşındaki Nüsra bebek ve annesinin genel durumu iyi fakat yoğun bakım şartlarında tutulması öneriliyor. Dün hissedilen deprem sonrası 112 ve kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına 12 hasta getirildi. Yatırılarak takip edilen 2 kişi oldu" ifadelerini kullandı.

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-Bakan Koca açıklama

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Fatih POYRAZ/ANKARA,