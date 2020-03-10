Bakan Koca: "(Tıbbi maske) Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli"
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısının ardından parlamento muhabirlerinin sorularını cevapladı.
10.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:24
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ToplantısıSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısının ardından parlamento muhabirlerinin sorularını cevapladı.
Sağlık Bakanı Koca: "(Tıbbi maske) Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli. Piyasa doymadan bu ihracatın önü açılmayacak."
Sağlık Bakanı Koca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti.
Sağlık Bakanı Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca: "(Tıbbi kongreler) Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongrelerle ilgili 'Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız?' konusunu Bilim Kuruluyla tartışacağız. Bunu önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklamış oluruz."
Sağlık Bakanı Koca: "(Tıbbi maske) Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli. Piyasa doymadan bu ihracatın önü açılmayacak."
Sağlık Bakanı Koca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti.
Sağlık Bakanı Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca: "(Tıbbi kongreler) Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongrelerle ilgili 'Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız?' konusunu Bilim Kuruluyla tartışacağız. Bunu önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklamış oluruz."
Kaynak: AA
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