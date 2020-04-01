Bakan Koca: "Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok....
Bakan Koca: "Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Burada ağırlıklı İstanbul devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak, Trabzon, Adana ve Sakarya şeklinde gidiyor.
01.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:10
Bakan Koca: "Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Burada ağırlıklı İstanbul devamında İzmir, Kocaeli, Ankara , Konya, Zonguldak, Trabzon, Adana ve Sakarya şeklinde gidiyor." - ANKARA
Kaynak: İHA