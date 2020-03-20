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Bakan Koca: "Toplam kaybımız maalesef 4 oldu"

Bakan Koca: "Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" "191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı.

20.03.2020 00:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:15

Bakan Koca: "Toplam kaybımız maalesef 4 oldu"

"191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu""

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" dedi.

Bakan Koca: ’Toplam kaybımız maalesef 4 oldu’

Kaynak: İHA

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Bakan Koca: "Toplam kaybımız maalesef 4 oldu"
Etiketler : Genel

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