Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Koca: Toplumun güç kazandığı döneme girdik

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede toplumun güç kazandığı bir döneme girdiklerini söyledi.

27.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:24
Bakan Koca: Toplumun güç kazandığı döneme girdik

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede toplumun güç kazandığı bir döneme girdiklerini söyledi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde toplumun güç kazandığı bir döneme girdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulumuzun önerdiği yaklaşımı da değerlendirerek yeni kararlar açıkladı. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bakan Koca: Toplumun güç kazandığı döneme girdik - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye’ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19’un rotası Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD’de vaka sayısı 100 bini geçti Haberler
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi Haberler
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD’den yabancı doktor hamlesi geldi Haberler
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD'den yabancı doktor hamlesi geldi
Türkiye alkışlarken, 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Haberler
Türkiye alkışlarken, 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası Haberler
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi Haberler
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

00:30: Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı - Haber 00:30: Hatay'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Haber 00:29: Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması - Haber 00:27: İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı - Haber 00:25: Sanatçılar, "Hayat Eve Sığar" Kampanyasına destek için evlerinden çaldı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası - Haber 23:26: Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber