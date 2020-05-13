Bakan Koca: "(Turizmde Kovid-19 tedbirleri) Bütün hazırlıklarımızı yaptık"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
13.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:18
Koca: "Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak, bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz."
Sağlık Bakanı Koca: "(Turizmde Kovid-19 tedbirleri) Hangi hastanelerin işletmelerle yakın irtibatta olması gerektiği dahil olmak üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık, bayram sonrası kontrollü şekilde devreye alma gayreti içinde olacağız."
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Tedbirlere uyma noktasında gayret içinde olursak yeni bir salgının, ikinci dalganın olma durumunu önlemiş oluruz."
Kaynak: AA
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