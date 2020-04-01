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Bakan Koca: "Türkiye'de son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı."

Bakan Koca: "Türkiye'de son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı.

01.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:14
Bakan Koca: " Türkiye 'de son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı."
-"İzolasyon mücadelenin şahıs bazından ülke bazına gerekli olan mücadele şartıdır"
-"İzolasyonu başaramazsak kayıplarımız artacak."
-"Dünya korona virüse karşı ne başarı göstermişse bu izolasyona borçludur. Asıl silahımızın izolasyon olduğunu söyledik. Temas içinde olmayacağız. Araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Mücadele yayılmayı önleme çabasıdır. Bu temel kural uygulanmazsa diğer tedbirler bizi koruyamaz."
-" İstanbul 'da vaka sayısı 8 bin 852 yüzde 60 yakın. İzmir izliyor 853, 712 Ankara, 584 Konya, 410 vaka ile Kocaeli."
-"Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Burada ağırlıklı İstanbul devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak, Trabzon, Adana ve Sakarya şeklinde gidiyor."
-"Herkese bu testin yapılması kendini daha özgür hissetmesine neden olabilir ve rahat davrandığı için birçok kişiye bulaştırabilir."
-"Sayılarımız artıyor ama vaka içinde ölüm oranımız yüzde 1,58. Birçok ülkeden düşük."
-"Yaklaşık yüzde 80'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 75'i 60 yaşın üzerinde, risk grubu kronik hastalığı olan hasta grubu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68.8 tansiyon hastası olan. Yoğun bakımda olanların yüzde 63.3'ü tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Özellikle gördüğünüz gibi hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü. O nedenle şu dönemde kronik hastalığı olan ve de 60 yaş üstü her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz."
-"(Umreden dönenler) Herhangi bir bulgusu olmayanların test yapıldığında pozitif olduğunu gördük"
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bakan Koca: ’Türkiye’de son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277’ye çıktı.’

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Politika

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Bakan Koca: "Türkiye'de son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı."
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Haberler ›› Politika ››Bakan Koca: 'Türkiye'de son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı.' - Haberler

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