Bakan Koca: "Türkiye ve Moldova ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkelerimiz arasında 2016 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, ticaret hacmimize olumlu katkılar sağlamaya devam etmektedir. Tabiatıyla potansiyelimizi daha etkili şekilde kullanmak için çalışıyor ve ticaret hacmimizi 1 milyar dolar hedefine çıkarmayı arzu ediyoruz" dedi. Moldova Cumhuriyeti'nin 28'inci bağımsızlık günü dolayısıyla Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Moldova Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu'nun konuşmasıyla devam etti. Bakan Koca konuşmasında, Moldova'nın bağımsızlık gününü kutlayarak iki ülke arasındaki işbirliğinin karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde ilerlediğini kaydetti. İki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de gerçekleştirdiği Moldova ziyareti ile stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini vurgulayan Koca, "Bilindiği üzere her iki ülke arasındaki Karma Ticaret ve Ekonomik Komisyonu Türkiye tarafı eş başkanlığı tarafımca yürütülmektedir. Ülkelerimiz arasında 2016 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, ticaret hacmimize olumlu katkılar sağlamaya devam etmektedir. Tabiatıyla potansiyelimizi daha etkili şekilde kullanmak için çalışıyor ve ticaret hacmimizi 1 milyar dolar hedefine çıkarmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin Moldovalı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olduğunu söyleyen Koca, Şubat ayında uygulamaya konulan "kimlikle seyahat" imkanının da ülkeler arasındaki ilişkileri arttıracağına inandıklarını ifade ederek, "Türkiye her zaman kalkınma ve yaşam standartlarını yükseltme hamlelerinde Moldovalı dostlarının yanındadır. TİKA, Moldova'nın genelinde hayata geçirdiği projeler ile Türk halkının Moldovalı dostlarının refahına olan katkılarına aracılık etmeyi sürdürecektir" şeklinde konuştu. Koca, Moldova ile sağlık alanında da işbirlikleri yürüttüklerini aktararak, "İlişkilerimizin hukuki temelini 1997 yılında imzalanan 'Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması' oluşturmaktadır. Bu anlaşma ile sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, hastane yönetimi, genel sağlık sigortası, koruyucu sağlık hizmetleri, ruh sağlığı, kan ürünleri, bulaşıcı hastalıklar, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması, aile hekimliği ve ilaç ve eczacılık alanlarında deneyim paylaşımı ve bilgi alışverişi yapılmaktadır. Ayrıca, bahse konu anlaşmalarımıza işlerlik ve ivme kazandırmak ve işbirliği alanlarını somutlaştırmak maksadıyla, 'İşbirliği Eylem Planı' şahsım ve Moldovalı mevkidaşım arasında geçtiğimiz yıl İstanbul'da imzalanmıştır. Bu eylem planını uygulamak üzere belirlenen ortak çalışma gruplarımız faaliyetlerine başlamıştır" açıklamasında bulundu.Bakan Koca, Bakanlık bünyesinde kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin (USHAŞ) faaliyetlerine de dikkat çekti. Gagauz soydaşların Türkiye ve Moldova arasında sağlam bir dostluk köprüsü olduğunu söyleyen Koca, "Kadim Türk geleneklerine ve dillerine sahip çıkan Gagauz soydaşlarımızın Moldova ailesinin birliği içerisinde kalkınmaları ve refah içinde yaşamaları için her daim desteğe hazırız. Türkiye, güçlü Moldova'da, güçlü bir Gagauz yerini arzulamaktadır" ifadelerini kullandı.Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu da Türkiye ile Moldova arasında imzalanan ortaklık deklarasyonu ile iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye çıkacağına inandıklarını belirterek Türkiye ve Moldova arasındaki vizelerin kaldırılması anlaşmalarını takdir ettiğini kaydetti. - ANKARA