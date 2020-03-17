Bakan Koca: "Uçuş yasağı konan ülke sayısı bu sabah 8.00 itibariyle 14'ten 20'ye çıktı"
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - 6 ülkeyle daha aramıza uçuş yasağı kondu: İngiltere, İrlanda, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri Aramıza uçuş yasağı konan ülke sayısı bu sabah 8.
17.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:40
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarıSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - 6 ülkeyle daha aramıza uçuş yasağı kondu: İngiltere, İrlanda, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri Aramıza uçuş yasağı konan ülke sayısı bu sabah 8.00 itibariyle 14'ten 20'ye çıktı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Koca: "Uçuş yasağı konan ülke sayısı bu sabah 8.00 itibariyle 14'ten 20'ye çıktı"
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, fahrettin koca, Sabah, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Güncel
Son Dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı