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Bakan Koca: "Uçuş yasağı konan ülke sayısı bu sabah 8.00 itibariyle 14'ten 20'ye çıktı"

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - 6 ülkeyle daha aramıza uçuş yasağı kondu: İngiltere, İrlanda, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri Aramıza uçuş yasağı konan ülke sayısı bu sabah 8.

17.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:40
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - 6 ülkeyle daha aramıza uçuş yasağı kondu: İngiltere, İrlanda, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri Aramıza uçuş yasağı konan ülke sayısı bu sabah 8.00 itibariyle 14'ten 20'ye çıktı. Bakan Koca:

Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, fahrettin koca, Sabah, Güncel

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