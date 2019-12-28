Bakan Koca: "UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi ekipten oluşan 20 personeli Mogadişu'ya göndereceklerini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Somali'deki saldırıyı lanetlediğini belirten Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personelimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA