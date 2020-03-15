Bakan Koca: "Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin...
Bakan Koca: "Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı.
15.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:48
Bakan Koca: "Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı."
Kaynak: AA
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