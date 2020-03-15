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Bakan Koca: Umreden dönen bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz.

15.03.2020 00:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:03
Bakan Koca: Umreden dönen bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez" dedi.Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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