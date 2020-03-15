Bakan Koca: Umreden dönenlerden şüpheli bulunanlar hastaneye kaldırıldı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönenlerin öğrenci yurtlarında ayrı odalara yerleştirildiğini, şüpheli bulunanların gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testlerinin yapıldığını açıkladı.
15.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:50
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönenlerin öğrenci yurtlarında ayrı odalara yerleştirildiğini, şüpheli bulunanların gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testlerinin yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım" dedi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA
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