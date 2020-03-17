Bakan Koca: Vaka sayımız 47 oldu (2)
'TESPİT EDİLEN HER VAKA TOPLUM İÇİN RİSK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR'Bakan Koca, Twitter hesabından yapılan açıklamada, tespit edilen her vakanın toplum için risk olmaktan çıktığını belirterek, "Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir.
17.03.2020 01:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:54
'TESPİT EDİLEN HER VAKA TOPLUM İÇİN RİSK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR'
Bakan Koca, Twitter hesabından yapılan açıklamada, tespit edilen her vakanın toplum için risk olmaktan çıktığını belirterek, "Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım" dedi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Güncel
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Güncel
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak