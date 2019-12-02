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Bakan Koca: Vakaya ulaşma süremizi 10 dakikanın altına indirdik

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Kentlerde vakaya ulaşma süremizi 10 dakikanın altına indirdik, kırsalda ise ilk 30 dakikada çağrıldığımız yere büyük oranda ulaşıyoruz" dedi.

02.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:51Bakan Koca: Vakaya ulaşma süremizi 10 dakikanın altına indirdik

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Kentlerde vakaya ulaşma süremizi 10 dakikanın altına indirdik, kırsalda ise ilk 30 dakikada çağrıldığımız yere büyük oranda ulaşıyoruz" dedi.

Bakan Koca, Ankara'da 112 Acil Ambulans Sisteminin 25'inci kuruluş yıldönümü programına katıldı. Bakan Koca, 112 ağının hastane öncesi ilk yardım ve acil sağlık hizmetlerinin yüz akı olduğunu söyleyerek, vatandaşlara 3 bine yakın 112 istasyonu, 5 bini aşkın ambulans ve 34 bini aşkın personelle kesintisiz acil sağlık hizmeti sunduklarını kaydetti.

'VAKAYA ULAŞMA SÜREMİZİ 10 DAKİKANIN ALTINA İNDİRDİK'

Bakan Koca, dünyada ücret istemeden, herhangi bir sigorta kurumundan ücret almadan vatandaşına hizmet veren tek hava ambulans hizmetinin Türkiye'de olduğunu bildirerek, şöyle konuştu:

"Özellikle ağır trafik kazalarına hizmet vermek üzere, 4 yaralı birden taşıyabilen 62 ambulansımız hizmet vermektedir. 91 yoğun bakım ve obez ambulansına ek olarak, 62 motosiklet ambulansımız sahada görev başındadır. 6 deniz ambulansımız, 17 helikopter ambulansımız, 3 uçak ambulansımızla karadan, denizden, havadan vatandaşımızın hizmetine yetişiyoruz. Kentlerde vakaya ulaşma süremizi 10 dakikanın altına indirdik, kırsalda ise ilk 30 dakikada çağrıldığımız yere büyük oranda ulaşıyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında kara ambulanslarımız 4 milyon 780 bin kişiye hizmet vermiştir. Helikopter ambulanslarımız 2008'den bu yana 31 bin 900, uçak ambulanslarımız ise 2010'dan bu yana 13 bin 500 hasta taşımıştır. Yurt dışından ülkemize 673 hastamız getirilmiştir."

'112'Yİ ASILSIZ ÇAĞRILARLA LÜTFEN MEŞGUL ETMEYİNİZ'

Bakan Koca, vatandaşlardan 112'yi asılsız çağrılarla meşgul etmemeleri uyarısında bulunarak, şunları söyledi:

"Bir gün ihtiyaç anında 112'yi aradığımızda karşınızda meşgul sesi duyabilirsiniz. Zamanla yarıştığınız o acil anınızda, zamana yenik düşebilirsiniz. Bu durumda kalmamak için 112'yi asılsız çağrılarla lütfen meşgul etmeyiniz. Trafikte mavi ışıldak görüp, siren sesi duyduğunuzda yol vermekte gecikmeyiniz. Unutmayın; hiçbir acele işiniz, sizden yol isteyen ambulanstaki hastanın durumu kadar acil olmayabilir. Bazen dakikalar, bazen saniyeler bir hayatın kaybına sebep olabilir. Bir başka zaman bu siz olabilirsiniz. Çağırdığımızda en kritik anımızda bize en hızlı ulaşacak olan ambulanstır. Sesimizi ilk duyan komuta merkezindeki görevli, yardımımıza ilk yetişen ambulanstaki 112 acil sağlık personelidir."

Bakan Koca, konuşmasının ardından 112 çalışanları ile fotoğraf çektirdi.

HAM GÖRÜNTÜ FTP ADRESİMİZE GEÇİLİYOR

Nursima ÖZONUR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -



fahrettin koca, Güncel

Kaynak: DHA

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