Bakan Koca: "Vatandaşlar 184 SABİM'i arayarak yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını arayarak gerekli bilgiyi alabileceğini belirtti.

Koca, Twitter hesabından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 SABİM hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA