Bakan Koca: Virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük çaba sarf ediyoruz (2)

'OKULLARDA SINIFLAR SIK HAVALANDIRILMALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '6'ncı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yarın okulların açılacağını, ailelerin tedirgin olmasını gerektiren bir durum olmadığını söyledi. Velilerin solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alması gereken tedbirlere dikkat çeken Bakan Koca, "Okullarda kış ayları da dahil sınıflar ve diğer alanlar sık havalandırılmalıdır. Eller sık yıkanmalı, kirli eller ile göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle hapşırma ve öksürme sonrasında ellerin su ve sabun ile iyice yıkanması önemlidir. Öksürüldüğünde veya hapşırıldığında ağız ve burun mendil ya da mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içi ile kapatılmalıdır. Kağıt mendil kullandıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalıdır. Solunum enfeksiyonu olan öğrencilerin evde istirahat etmesine özen gösterilmelidir. Hastalık döneminde bol sıvı tüketilmeli, beslenmeye dikkat edilmeli özellikle taze sebze ve meyve tüketilmelidir. Bilim Kurulu'nca hazırlanan bilgilendirme notları Milli Eğitim Bakanlığı'mız aracılığıyla tüm velilerimize ulaştırılacaktır" diye konuştu.

'NUMUNE SONUÇLARINI YARIN AÇIKLAYACAĞIZ'

Bakan Koca, Çin'den gelen 62 kişinin sağlık durumuyla ilgili soru üzerine, "Her biri yine kurulun önerileri doğrultusunda ayrı izole odalarda kalmakta ve her birine hizmet edilirken tek kullanımlı malzemeler kullanılıyor. Bu dönemde bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere ortam hazırlandı ve her birinin ilk numuneleri alındı. Bu numunelerin çalışılması zannediyorum yarın biter. Biz yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz" dedi.

'O ÜLKELERİ YARIN AÇIKLAYACAĞIZ'

Havalimanlarında uygulanan termal kamera önleminin genişletilmesinin gündemde olup olmadığına ilişkin soruya ise Bakan Koca, "Bilim Kurulu'nun gündemine geldi. Bununla ilgili bazı ülkelerde uygulanabilirliği düşünüldü. Bu ülkelerin hangi ülkeler olacağını da yarın Bilim Kurulu karar vermiş olur, onları da ilan etmiş olacağız. Şu an bunun dışında bir önlem yok, muhtemelen bazı ülkelere termal kamera uygulamasına geçilmiş olacak. Zaten Çin'den gelenler ile ilgili termal kamera, karantina odası, negatif basınçlı sedye ve bizim belirlediğimiz hastane ortamlarında takip süreci devam ediyor. Bu süreçte buna ilave edeceğimiz ülkeler olacak. O ülkeleri yarın için açıklamış oluruz. Ayrıca yine Çin'den gelen yolculara yönelik de uyarılarda bulunuyoruz. Yani hangi durumlarda, nereye müracaat etmeleri ile ilgili özellikle bilgilendiriyoruz. Bu da önemli" yanıtını verdi.

Bakan Koca, Türkiye'de 'koronavirüs' vakası tespit edilmesi halinde Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne getirilmesi durumunun söz konusu olmayacağını kaydederek, "Zekai Tahir sadece dışarıdan getirdiğimiz hiçbir başka hasta ile temasının olmasını istemediğimiz ve sadece getirdiğimiz hastalara özel hazırlanmış, bu anlamda da dünyada benzerinin olduğunu bilmediğimiz bir uygulama. Onlar için zaten hastanelerimizde özel karantina odalarımız ve takip etmek için uygun şartlarımız mevcut" dedi.