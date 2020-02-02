Bakan Koca: Virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük çaba sarf ediyoruz (3)

BAKAN KOCA: SONUCU ÇIKMIŞ OLANLAR NEGATİF

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beraberindeki heyet ile birlikte, koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ni ziyaret ederek, başhekimden son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Bakan Koca, hastaneden ayrılırken de gazetecilerin sorularını cevapladı. Hastanede 61 kişiyi misafir ettiklerini belirten Bakan Koca, "Bu süreçte ihtiyaçlarını, bakımlarını ve hizmetlerini yapma noktasında bütün arkadaşlar seferber oldu. Özellikle başhekimliği ziyaret ederek, başhekimlik ayrı bir bina, yapılan hizmetleri, koordinasyonunu yerinde görmek, bir eksiklik varsa bunu yerine getirmek anlamında ziyaret etmiş oldum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Çin'e giden uçakta bulunan bir kaç kişiyle telefonla görüştüğünü, hizmet anlamında eksiklerinin bulunup bulunmadığını sorduğunu aktaran Bakan Koca, "Bir eksikliğin olup olmadığını ve bu süreçte misafirimiz olduklarını, onları hasta olarak görmediğimizi ama misafirperverliğimizi de yerine getirmemiz gerektiğini, taleplerinin her neyse bu süreçte yerine getirileceğini özellikle ifade ettim. Hem internet ortamları, hem her odada birer televizyonun varlığı, hem yemek konusunda alternatif talebe göre yerine getirme noktasındaki yaklaşımımızı, hem bir gün önceden hangi gazeteleri istiyorlarsa günlerini rahat geçirmek anlamında bu ve benzeri birçok talebin rahatlıkla yerine getirilebileceğini, karantinada bulunan 15 yaş altı 5 tane çocuğumuzun da her ne özel talep, ne gibi alışkanlıkları varsa beslenme dahil olmak üzere, bunu yerine getirmek üzere bir gayret içinde olduğumuzu ifade ettim. Son derece memnun olduklarını, saat başı kendilerine talepler noktasında ve takip etme anlamında hizmet edildiğini özellikle bütün arkadaşlar teşekkürlerini ifade ettiler" diye konuştu.

'SONUCU ÇIKMIŞ OLANLAR NEGATİF'

Koca, karantinada bulunan ekibe numuneler alınarak tetkiklerin yapıldığını anımsatarak, "Numunelerin sonuçları kısmen çıktı. Yarına kadar hepsi çıkmış olacak. Yarın numunelerle ilgili sonuçları açıklamış olacağız. Şu anda pozitif olan yok, çıkanlar negatif, sadece hastalar değil, hem sağlık personeli hem de mürettebat ve iki muhabir arkadaş dahil olmak üzere alınan toplam 61 numunenin sonuçları yarın çıkmış olacak. Sonucu çıkmış olanlar negatif" diyerek mevcut sonuçlar hakkında bilgi verdi.

Çin'den getirilen yolcuların ve ekibin herhangi bir sorun veya psikolojik sıkıntısı bulunmadığını aktaran Bakan Koca, ilave bir destek sağlanması gerekirse bunu çok rahatlıkla yapabileceklerini belirtti.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, -