Bakan Koca: "Yaklaşık yüzde 80'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 75'i 60 yaşın üzerinde, risk grubu kronik hastalığı olan hasta grubu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68.8 tansiyon hastası olan. Yoğun bakımda olanların yüzde 63.3'ü tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Özellikle gördüğünüz gibi hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü. O nedenle şu dönemde kronik hastalığı olan ve de 60 yaş üstü her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA