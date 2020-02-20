Haberler » Güncel » Bakan Koca: Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır - Haber

Bakan Koca: Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen 2 askerin şehit olduğu 5 askerin de yaralandığı hava saldırısı ile ilgili açıklama yaptı.

20.02.2020 21:25 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:25Bakan Koca: Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen 2 askerin şehit olduğu 5 askerin de yaralandığı hava saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Koca, "Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır" dedi.

İdlib'de rejimin gerçekleştirdiği 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı hava saldırısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "İdlib'te şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA/



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 22:17:26