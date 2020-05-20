BAKAN KOCA, YARIN AÇILIŞI YAPILACAK BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NİN VİDEOSUNU PAYLAŞTI.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin online katılacağı törenle açılacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı.

20.05.2020 23:21 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:22

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin online katılacağı törenle açılacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı. Videoda hastanenin içinden ve dışından çekilen görüntüler yer aldı.

Tüm etapları tamamlanan ve hizmet vermeye hazır hale gelen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin online katılacağı törenle açılacak. Tören öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin iiçinden ve dışından çekilen görüntülerin yer aldığı video paylaştı. Sağlık Bakanı Koca'nın, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan tarafından, Japonya Başbakanı Bay Abe'nin online katılacağı törenle tüm etaplarında hizmet vermek üzere yarın saat 13.00'te açılıyor. Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun." notuyla paylaştığı videoda 8 bölümden oluşan hastanenin tüm birimlerinin detayları da yer aldı.

BAKAN KOCA, YARIN AÇILIŞI YAPILACAK BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ’NİN VİDEOSUNU PAYLAŞTI.

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Başakşehir, Sakura, Güncel, Haber

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