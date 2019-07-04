04.07.2019 16:03
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Bakan Koca, yazar Nuri Pakdil'i ziyaret etti

Bakan Koca, yazar Nuri Pakdil

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden yazar Nuri Pakdil'i ziyaret etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden yazar Nuri Pakdil'i ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'in, 10 Haziran'da ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi. Burada kalça kırığı operasyonu geçiren Pakdil'in, sonrasında solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındığı hatırlatıldı. Bakan Koca'nın, ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği Pakdil'in sağlık durumuyla ilgili de "Solunum sıkıntısı ve destek tedavisi devam eden Pakdil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor" denildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
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