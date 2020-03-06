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Bakan Koca: "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" dedi.

06.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:40Bakan Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle" ifadelerini kullandı. - ANKARA

fahrettin koca, Koronavirüs, Güncel

Kaynak: İHA

7.03.2020 00:51:14